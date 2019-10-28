بحضور 4 آلاف سائح ووالدة ملك الأردن.. "أوبرا عايدة" توجّه رسالة سلام للعالم (صور)

وزيرة الهجرة تقضي يومًا في بيت نوبي مع أبناء الجالية المصرية بفرنسا

كتب- يوسف عفيفي:

أشادت ياسمين عبدالرحمن، المدير التنفيذي لعروض أوبرا عايدة، بالنجاح الباهر الذي حققه عرض أوبرا عايدة بالأقصر، والتواجد الأمني المميز الذي ساد مختلف أرجاء المعبد لتأمين الضيوف بدء من خروجهم من الفنادق، مرورًا بالمسار السياحي من شرق المدينة حتى البر الغربي، وصولاً إلى مملكة الحضارة المصرية القديمة في البر الغربي.

وقالت ياسمين في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إن نجاح العرض كان أبلغ رسالة للعالم على أن مصر بلد الأمن والأمان، حيث شهد عروض الحفل الساهر لـ"أوبرا عايدة"، في معبد الملكة حتشبسوت حوالي 140 من نجوم الفن الأوبرالي والعازفين من الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني أوبرا "لفيف الوطنية" الأوكرانية التي تعزف المقطوعات التاريخية بقيادة المايسترو الأوكرانية "أوكسانا لينيف".

وكشفت عن وجود نحو 38 شركة سياحة، سوقت للعروض حول العالم، ومن المتوقع أن تجذب عروض الأوبرا نحو 4 آلاف سائح من دول العالم، لحضور العرضين اليوم الاثنين.

كما تقدمت ياسمين، بالشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على دوره الفاعل في إنجاح العرض، حيث كان أكبر داعم لنجاحها على أرض الفراعنة وقدم كافة التيسيرات وترحيبه بالضيوف بشكل خاص، ما أشعر كافة السياح والضيوف أنهم في بلادهم.

وقدمت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، درع الاتحاد للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لدوره الفاعل في نجاح استضافة إقامة عروض أوبرا عايدة، وتوجيهاته لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة للدعم والمساندة.

وافتتح أمس، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء هشام شادي سكرتير عام للمحافظة، أول عروض "أوبرا عايدة" بأحضان معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بالمحافظة.

حضر الافتتاح، الأميرة منى الحسين، والدة ملك الأردن عبدالله بن الحسين، ولفيف من نجوم العالم وقيادات بالدول الأوروبية والعربية من أمراء وسفراء وعائلاتهم، ولفيف من نجوم العالم والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ولفيف من رجال وسيدات الأعمال المصريين والأجانب والعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والأمنية.​