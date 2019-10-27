بعد غياب 20 عامًا.. سحر مصطفى: "أوبرا عايدة" تعيد لمصر قوتها الناعمة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قالت النائبة سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، إن عودة أوبرا عايدة للأقصر بعد غياب استمر لأكثر من 20 سنة، هو مؤشر مهم على استعادة الدولة المصرية لقوتها الناعمة، ودورها المحوري كجسر يربط قارات العالم من خلال الفنون التي تعد جسر للتلاقي الحضاري والمعرفي، ودافع قوي لحركة السياحة وزيادة معدلاتها.

وأضافت "طلعت"، في تصريحات صحفية، أن السياحة الثقافية هي العنصر الفريد الذي يميز المقصد المصري الذي لا يوجد منتج آخر حول العالم منافس له، كما أن ربطها بعروض فنية بقيمة "عايدة"، وعرضها في معبد مثل حتشبسوت يخلق محتوي فني وبصري رفيع المستوى يمكن تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي مما يخلق رواج واسع للمقصد السياحي المصري.

وتابعت: "أصبح من الواجب أن يكون لدينا أجندة سياحية متنوعة على مدار العام، يتم توزيع الأحداث فيها على المواسم السياحية، ويتم تسويقها لمختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة مما يساهم في زيادة حجم الليالي السياحية وعدد السائحين، وبالتالي زيادة معدلات الأنفاق، حتى تتمكن مصر من خلق مزيد من فرص العمل في القطاع السياحي كذلك زيادة الدخل".

وافتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء هشام شادي سكرتير عام للمحافظة، أمس، أول عروض "أوبرا عايدة" بأحضان معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بالمحافظة، على أن ينطلق العرض الثاني، غدًا الاثنين.

حضر الافتتاح، الأميرة منى الحسين، والدة ملك الأردن عبدالله بن الحسين، ولفيف من نجوم العالم وقيادات بالدول الأوروبية والعربية من أمراء وسفراء وعائلاتهم، ولفيف من نجوم العالم وقيادات بالدول الأوروبية والعربية من أمراء وسفراء وعائلاتهم والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، ولفيف من رجال وسيدات الأعمال المصريين والأجانب والعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والأمنية.