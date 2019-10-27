"خطة النواب" توصي بتشكيل لجنة لتحديد سعر عادل للخدمات التلفزيونية



كتب - أحمد علي:

أوصت اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تقوم بتحديد السعر العادل للخدمات التلفزيونية والإذاعية المُقدمة للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وذلك للحد من نزيف الخسائر المستمر للهيئة الوطنية للإعلام، والتى بلغت خسائرها المرحلة في 30 يونيو 2019 حوالي 48 مليار جنيه، وخسائر سنوية خلال العام المالى 2018/2019 تخطت الـ7 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة.



وأوضح إسماعيل الششتاوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فى رده على النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بخصوص توصية اللجنة بشأن فض التشابكات المالية مع بنك الاستثمار القومي، أن هناك اتفاق بين البنك والهيئة أوشك على الانتهاء ستقوم من خلاله الهيئة بمبادلة مساحة 194 فدان مملوكة للهيئة بمحافظة الدقهلية مع بنك الاستثمار القومي بشأن القرض الممنوح للهيئة والبالغ رصيده في 30 يونيو 2019 مبلغ 34 مليار جنيه.

وتسائل النائب مصطفى سالم، عن خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، قائلا "هذه الخطة نسمع عنها منذ 3 سنوات دون جدوى، خاصة فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامى"، وأجاب الششتاوي، بأنه تم الانتهاء من الخطة وتسليمها لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوفير التكاليف اللازمة للتطوير للبدء فى التنفيذ الفعلى لها.