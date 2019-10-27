كامل الوزير يلتقي سفير إستونيا بالقاهرة لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة

كتب ـ أسامة عبدالكريم:

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير سفير إستونيا بالقاهرة ميكو هالجاس، لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة بحضور قيادات وزارة النقل.

وتباحث الجانبان في إمكانية التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية وأعمال البنية التحتية وكذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ البحرية حيث تعتبر استونيا من الدول المتقدمة في هذا المجال كما أشار السفير الأستوني إلى رغبة الشركات الأستونية في التعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل خاصة وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن قطاع النقل في مصر شهد تطورا كبيرا في كافة مجالاته خلال السنوات الماضية

ومن جانبه، أكد وزير النقل ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والتي يمكن ان تشكل مجالا للتعاون بين الجانبين كما ان الشركات المصرية المتخصصة في مجال الطرق والكباري والتي نفذت مشروعات عملاقة في مصر من الممكن ان تتعاون مع الجانب الأستوني في هذا المجال

واتفق الجانبان على أن يلتقي الجانب الأستوني مع المختصين في السكك الحديدية والنقل البحري في وزارة النقل المصري لتحديد أوجه التعاون المشترك حسب أولويات واحتياجات وزارة النقل.