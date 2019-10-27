نمد أيدينا للجميع.. قناة "ltc" تتعهد بالتزامها بميثاق الشرف وضوابط الأعلى الإعلام

كتب - مصطفى علي:

أصدرت قناة "ltc" بيانا صحفيًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، جاء فيه، :"نشكر القضاء المصري الشامخ ونجل له كل إحترام سواء كان الحكم بإعادة بث قناة " ltc " جاء في صالحنا أو في غير صالحنا".

وأضافت القناة، "لذا وجب التنويه بأن القناة وإدارتها غير مسئولين عن أي تصريحات تصدر من أي شخص أياً كان، وأن المخول بالتحدث باسم القناة هو فقط سميرة الدغيدي رئيس مجلس الإدارة".

وتابعت:"أننا لسنا في خصومة مع أي أحد بل نكن للجميع الاحترام ونعلن أننا ملتزمون وسنلتزم دائما بميثاق الشرف الإعلامي وضوابط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، كما نؤكد احترامنا للقائمين على المنظومة الإعلامية بمختلف روافدها سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الهيئة الوطنية للإعلام أو نقابة الإعلاميين، ونمد أيدينا للجميع حيث أننا نعمل جميعًا جنودًا لخدمة وطننا، وهذا من منطلق إعلاء خدمة الوطن وجميع مؤسساته وفي مقدمتها الجيش والشرطة والقضاء وعلي رأسهم القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتعهدت القناة: "نعد مشاهدينا بأن قناة "ltc " حائط صد ضد كل من يعادي هذا الوطن سواء كانوا أشخاصًا أو مؤسسات مغرضة مأجورة من الخارج وهذا عهد اتخذناه لخدمة هذا الوطن".