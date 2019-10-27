"جنة" توضح وسائل استكشاف المشاعر السلبية لدى الأطفال وكيفية التعامل معها- فيديو

كتب – محمود مصطفى:

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف خامس رسائل حملة "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وتتناول الرسالة الخامسة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتعاطف والمواساة.

ويبيِّن الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، عضو حملة "جنة"، كيفية التقاط المشاعر السلبية لدى الأطفال والتعرف عليها من خلال كلمات الطفل أو لغة الجسد التي تظهر عليهم، محذرا من خطورة تجاهل هذه المشاعر وتراكمها عند الأطفال.

وطرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، عضو حملة "جنة"، موقف النبي صل الله عليه وسلم من " أبي عمير" - الطفل الصغير الذي مات عصفوره ، وكيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بحزن هذا الطفل على وفاة طائره الصغير ومواساته، مما يؤكد أهمية الاعتناء بمشاعر الأطفال في الإسلام.

يذكر أنَّ المركز الإعلامى للأزهر الشريف أطلق حملة "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية بحقوق الطفل النفسية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، وعدد من الندوات.