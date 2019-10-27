حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل قادة مؤتمر ميونيخ.. والتعليم تتعاقد على 650 ألف تابلت

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليًا بالقاهرة، إضافة إلى تعاقد وزارة التربية والتعليم على 650 ألف تابلت، وإعلان هيئة الأرصاد توقعاتها لفصل الشتاء القادم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية: