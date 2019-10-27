زاهي حواس يكشف أسرار الأهرامات لوفد أمريكي: "لدينا صور للحفر"

الجيزة- (أ ش أ):

كشف عالم المصريات الدكتور زاهي حواس عن أسرار تمثال أبوالهول لوفد أمريكي رفيع المستوى يضم مثقفين وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة.

وقال حواس - خلال شرحه للوفد اليوم الأحد - إن تمثال أبوالهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني .. مشددا على أن تلك الادعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبوالهول لا تمت للواقع بصلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق.

وأضاف: "نحن لدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبوالهول تبين أن أبوالهول صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات".. مؤكدا أن أهم كشف في القرن الـ21 هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثت عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو.

وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي بالاقصر .. مشيرا إلى أنه سيتم عرض أوبرا توت عنخ آمون، في افتتاح المتحف المصري الكبير كما ستعرض في الذكري المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام 2022.