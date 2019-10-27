القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الثامن عشر لطب وجراحة العيون

القاهرة- (مصراوي):

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي الثامن عشر لقسم طب وجراحة العيون بالتعاون مع جمعية الرمد المصرية وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال طب وجراحة العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

تناول المؤتمر- خلال فعالياته- عددا من المحاضرات العلمية التى تستعرض أحدث الطرق والتطورات العلاجية في مجال طب وجراحات العيون وعددا من الجلسات العلمية منها علاج أمراض القزحية وأخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لهذا المرض الخطير ، بالإضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة والمهارات الجراحية المتقدمة في الفروع العلاجية الأخري باستخدام احدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، و تبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

كما عقد على هامش المؤتمر عدد من الدورات التدريبية لشباب الأطباء والأخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملي علي نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان.

وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر ومستشار الرمد بالقوات المسلحة أشار فيها إلى الدعم الذي تولية القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة ، بما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب وجراحات العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.