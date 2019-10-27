تفاصيل حفل الختام.. مصر تودع النسخة 64 لمعرض بلجراد الدولي للكتاب

كتب- محمد عاطف:

سلمت مصر سجل دولة ضيف الشرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب الي دولة رومانيا التي تحل ضيف شرف على المعرض في نسخته 65 عام 2020.

وودع سفير مصر بصربيا عمرو الجويلي وبرفقته الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدورة الحالية في حفل الختام بحضور دانا سليتش رئيس هئة المعارض وايفان كارل، أمين الثقافة بمدينة بلجراد وإلينا نيتا القائم بأعمال سفارة رومانيا بصربيا.

وبحسب بيان، استهلت المراسم بكلمة لعمرو الجويلي سفير مصر بصربيا قال خلالها: شوهدت صربيا بالعيون المصرية خلال انعقاد معرض بلجراد الدولي للكتاب، وتحدثت "ملكات مصر" باللغة الصربية، وارتقى سوق الشعر إلى أسمى من الإنسانية؛ من خلال مشاركة ثلاثة كتب مصرية ترجمت إلى الصربية، إنها حكاية مصر رواها مثقفوها.

وأضاف الجويلي: ثمار الثقافة على مدار 111 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا حصدت اليوم في معرض بلجراد للكتاب، بينما نثرت بذور الصداقة الدائمة في نفوس الزوار، الحصاد هذه المرة لا ينضب، هذه هي حقيقة الثقافة التي تبلغ قيمتها الحقيقية.

وأكمل: تمحورت ثمانية أيام حول "الكتاب" كإيقاع للحياة الفكرية، مستقطباً دوائر متحدة المركز لأرقى أشكال التعبير الثقافي، شملت الموسيقى والأوبرا، والمسرح والسينما، الخطوط والكرتون مشيرا إلى أن أسبوع واحد جمع الدبلوماسيين والروائيين، الكتاب والناشرين، الموسيقيين والراقصين، والشعراء والصحفيين، العارضين والجمهور، الممثلين والمخرجين.

وواصل: لقد كانت تظاهرة ثقافيًة ربما لم يسبق له مثيل عبرت فجوات الإدراك، حبكت نسيج الأدب، ووحدت التخصصات.

من جانبه أكد الدكتور هيثم الحاج، أن المشاركة المصرية على مدار سبعة أيام كانت رحلة عبر التاريخ والجغرافيا في مدينة تمنح معنى حقيقيا للحياة والحب ودفء الاستقبال.

وأضاف: عرضنا كتبنا وأقمنا فعاليات ثقافية وفنية، واجتمعنا بزملاء من الكتاب والمترجمين والناشرين، ولمسنا عن قرب ثقافتكم وحياتكم، واكتشفنا أن ما يجمعنا الكثير، وإذا كنا قد خططنا عبر عام كامل لهذا الأسبوع فإن إقبال الكثيرين منكم علي جناحنا وفعالياتنا وحماس العديد منكم للأفكار التي تم طرحها بيننا تجعلني أؤمن أن مشاركة مصر كضيف شرف للمعرض هذا العام هي بداية لمشروعات مشتركة سنعمل عليها خلال العام القادم لتكون مشاركاتنا القادمة بناءة ومؤثرة.

وختم الحاج علي قائلا: نأمل أن نأتيكم العام القادم وقد حققنا منها الكثير فما زال أمامنا عمل كثير نبنيه معا.