مصطفى الفقي يفتتح معرض الخط العربي بقصر الأميرة خديجة

كتب- محمد عاطف:

افتتح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، معرض الخط العربي والذي يضم مجموعة من اللوحات الخطية، لكبار الخطاطين وشباب الخطاطين، يعكس المعرض التنوع الفني للخط العربي، وشكله المعاصر في مصر، وتضم اللوحات الصور المختلفة من الزخارف الهندسية والنباتية.

يذكر أن الأميرة خديجة توفيق ابنة الخديوي محمد باشا توفيق ابن الخديوي إسماعيل ابن إبراهيم باشا ابن محمد على باشا مؤسس الأسرة العلوية، تم بناء قصرها عام 1895 وأقامت الأميرة خديجة هانم بهذا القصر منذ بنائه وحتى 1902، إلا أنها أهدته بعد فترة إلى مصحة للأمراض الصدرية ثم اتخذته رئاسة الحي بحلوان مقرًا لها.

صممت جميع أرضيات القصر شأنها في ذلك شأن قصور القرن التاسع عشر بشكل مستوي مغطي بخشب الباركيه إلا أنه تم استبداله بـ"بلاطات" حديثة خاصة بعد تحويل القصر إلى مستشفى، ويبلغ عمر القصر أكثر من قرن، والمبني الرئيسي للقصر يقع على مساحة تصل إلى 500 متر، وله جناحان الغربي مساحته 300 متر أما الغربي 200 متر، كما يحتوي القصر على 50 قاعة تتدرج مساحتها 25 مترًا إلى 100 متر، تم بناء القصر على الطراز المعماري الكلاسيكي متأثرًا بعصر النهضة في أوروبا.