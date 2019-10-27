بعد واقعة "طبيب الهلال".. وزيرة الصحة: تعديل قانوني لتغليظ الاعتداء على الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الصحة.

وقالت زايد: "راجعنا تعديل القانون مع وزارة العدل فيما يخص تغليظ العقوبات".

وشددت على أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد توفيق؛ لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.

يأتي ذلك في أعقاب واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال بالقاهرة، مساء أمس السبت، من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.

وأكدت وزيرة الصحة أن "هناك واقعة ضد ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية".