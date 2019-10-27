  • عاجل:دفاع "محمود البنا": المحكمة استمعت لرسالة صوتية من "راجح" إلى المجني عليه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح أبو بكر البغدادي الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب العدوان التركي أزمة الدوري محمد رمضان أسعار الفائدة عزل ترامب

    بعد واقعة "طبيب الهلال".. وزيرة الصحة: تعديل قانوني لتغليظ الاعتداء على الأطباء

    03:43 م الأحد 27 أكتوبر 2019
    بعد واقعة "طبيب الهلال".. وزيرة الصحة: تعديل قانوني لتغليظ الاعتداء على الأطباء

    الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

    كتب- أحمد جمعة:

    أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات.

    جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الأحد، بديوان عام وزارة الصحة.

    وقالت زايد: "راجعنا تعديل القانون مع وزارة العدل فيما يخص تغليظ العقوبات".

    وشددت على أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد توفيق؛ لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.

    يأتي ذلك في أعقاب واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال بالقاهرة، مساء أمس السبت، من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.

    وأكدت وزيرة الصحة أن "هناك واقعة ضد ظاهرة التعدي على الأطقم الطبية".

    هالة زايد وزارة الصحة تعديل قانون الاعتداء على الأطباء

    الخبر التالى:

    برلمانية تتقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة لمواجهة الترهل بالجهاز الإداري للدولة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان