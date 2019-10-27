رئيس "خارجية البرلمان" لمسئولة أوروبية: ملف حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية

كتب- أحمد علي:

استقبل كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الأحد، الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسى بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وقال كريم درويش للمسئولة الأوروبية، إن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001 وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017 بشأن أولويات الشراكة ترتكز على الحوار السياسى رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.

وأضاف كريم درويش للمسئولة الأوروبية، بحسب بيان، أن البرلمان الأوروبي بتشكيله الجديد لم يبدأ عمله إلا في شهر يوليو الماضي وكان على أعضائه عدم التسرع في إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة ‘لا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها، ثم إجراء حوارات سياسية ولقاءات فعلية بممثلين عن مجلس النواب المصري، وهي مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية ولا يجوز مخالفتها بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التي تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصرى الأوروبي وللمصالح المشتركة بينهما.

أوضح رئيس خارجية النواب، أن ملف حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية وجزء من مخطط التنمية الشاملة، متابعًا: "نرحب بالحوار وتبادل الرؤى والخبرات مع كل شركاءنا ونظراءنا فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز المبادرات الرامية لتحسين حقوق الإنسان عالميا، ولكننا نرفض محاولة الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة خاصة، إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة فهناك خط رفيع بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين.

وقد طلب درويش من المسئولة الأوروبية نقل الرسائل السابقة للممثلة العليا للسياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي التي تشغل نائب رئيس المفوضية الأوروبية ولمجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وصرح درويش أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأحد القادم 3 من نوفمبر، لمناقشة أطر التحرك الخارجي للجنة مع الشركاء الدوليين في ضوء الفهم غير الصحيح للبعض وترويج المغالطات.