وزير التعليم العالي يزور القومي للأورام ويؤكد على ضرورة تطوير المستوى التعليمي

جهاز 6 أكتوبر يشارك في ورشة عمل للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي

بيان حالة الطقس: أمطار على هذه المناطق وتوقعات لفصل الشتاء المقبل

كتبت- داليا شبل:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعهد القومي للأورام، في زيارة مفاجئة اليوم الأحد.

وبحسب بيان، شدد الوزير على أهمية تطوير المستوى التعليمي والطبي بالمعهد القومي للأورام، وتقديم خدمة علاجية وصحية عالية الجودة، مؤكدًا على الدور المحوري للمعهد في تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها وزير التعليم العالي، صباح اليوم الأحد، للمعهد بفرع التجمع الأول.

كما تفقد عبدالغفار أقسام الأشعة، والعلاج الكيماوي، وغرف العمليات، والإفاقة، والكشف، والعيادات الخارجية.

وتابع عبدالغفار سير العمل بالمعهد، وشدد على أهمية الانضباط والالتزام بالحضور المبكر للأطباء للقيام بأداء أعمالهم، موجها بحسن استقبال المرضى، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد وزير التعليم العالي على الدور المحوري للمعهد القومي للأورام في تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على أهمية تطوير المستوى التعليمي والطبي بالمعهد، وتقديم خدمة علاجية وصحية عالية الجودة.

يشار إلى أن المعهد القومي للأورام، فرع التجمع الأول، يعد أول مستشفى متخصص في مصر لعلاج أورام الثدي للسيدات، ومناظير الجهاز الهضمي والمثانة.