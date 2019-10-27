الفقي يثمن جهود محافظة القاهرة في ترميم قصر الأميرة خديجة

كتب- محمد عاطف:

أعرب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، عن شكره لمحافظ القاهرة ورئيس حي حلوان على ما قدماه من دعم للانتهاء من أعمال تطوير وترميم مبني قصر الأميرة خديجة، التابع لمكتبة الإسكندرية.

وقال الفقي، خلال كلمته صباح اليوم على هامش افتتاح معرض للخط الغربي: "أشكر المحافظ، كما أشكر أصدقائي وزملائي من مكتبة الأسكندرية على ما قدموه من جهد لا يخفى على أحد في إنجاز المشروع".

وأضاف الفقي خلال مؤتمر إطلاق عدد من الفعاليات الثقافية بقصر الأميرة خديجة بحلوان: نتمنى أن تستمر قوة الدفع والحضور لقصر خديجة أسوة ببيت السناري، ونتمنى المزيد من الجهد للارتقاء بالموقع الثقافي الجديد.

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية: سنحاول العمل على استمرار معارض التراث وأعمال الخزف في القصر على أن يكون لها يوم أو يومين بالقصر وقد تواصلنا معهم في هذا الشأن".

وأضاف الفقي خلال مؤتمر إطلاق الفعاليات بقصر الأميرة خديجة بحلوان، لدينا العديد من سفارات المعرفة في العديد من الجامعات المصرية حتى يتمكن الطلبة من مشاهدة ما يدور بمكتبة الإسكندرية في ذات الوقت، وهو جزء من الدور الثقافي والحضاري لمكتبة الإسكندرية.

وعن ضم المزيد من القصور لمكتبة الأسكندرية كجهة إدارية وافتتاح سفارات معرفة في الصعيد قال الفقي: الصعيد متعطش للثقافة أكثر من القاهرة والقصور التراثية هي تراث بلد ودولة والعديد منها تحيط به القمامة، ولذلك ترميم القصور وصيانتها يحتاج إلى مبالغ طائلة وخبراء من الخارج ولا مانع لدينا من ضم وإدارة القصور التراثية المهمة والدولة متعاونة في هذا الشأن ولكن الأمر مكلف جدا كما قلت.