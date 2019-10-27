برلماني يطالب حصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية

كتب- أحمد علي:

طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ للعديد من الأسباب، وذلك تمهيدا للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من العقارات الآلية للسقوط على مستوى الجمهورية، والتى تصنف خطيرة أو شديدة الخطورة، وتمثل خطرا كبيرا على قاطنيها، وهناك العديد من هذه القرارات لم يتم تنفيذها سواء لعدم توفير مسكن بديل، أو بعض الأسباب الأخرى.

وبحسب بيان، شدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة عمل قاعدة بيانات دقيقة لكافة العقارات الآيلة للسقوط، بالإضافة لبحث أسباب عدم تفعيل قرارات الإزالة، ومن ثم يتم التعامل معها، سواء من خلال توفير وحدات مؤقتة بديلة لقاطنى هذه العقارات وتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على أرواح المواطنين، أو ما شابه، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهود كبيرة في ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية.​