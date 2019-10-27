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الكنيسة القبطية تصدر أول قاموس للغة الإشارة وتهديه لطلبة مدارس الصم والبكم

01:50 م الأحد 27 أكتوبر 2019
الكنيسة القبطية تصدر أول قاموس للغة الإشارة وتهديه لطلبة مدارس الصم والبكم

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كتب- مصطفى علي:

أصدرت إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، أول قاموس في الشرق الأوسط للغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم، وهو أيضًا الأكبر من حيث عدد الكلمات والإشارات.

وقررت الإيبارشية منح كل طالب من طلاب مدارس الصم والبكم على مستوى الجمهورية نسخة من القاموس.

ووقع نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف الإيبارشية بروتوكول بهذا الخصوص مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

واستغرق العمل في إعداد القاموس 3 سنوات وشارك 300 باحث متخصص في لغة الإشارة في إعداده.​

الكنيسة القبطية قاموس للغة الإشارة مدارس الصم والبكم طارق شوقي

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