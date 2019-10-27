وزير النقل يلتقي سفير استونيا لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل

كتب- أسامة علي:

التقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، سفير استونيا بالقاهرة ميكو هالجاس لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور قيادات الوزارة.

تباحث الجانبان في امكانية التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية، وأعمال البنية التحتية وكذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ البحرية حيث تعتبر استونيا من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأشار السفير الاستواني إلى رغبة الشركات الاستونية في التعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل خاصة، موضحا أن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وأن قطاع النقل في مصر شهد تطورا كبيرا في كافة مجالاته خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه أكد وزير النقل، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والتي يمكن أن تشكل مجالا للتعاون بين الجانبين كما أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال الطرق والكباري والتي نفذت مشروعات عملاقة في مصر من الممكن أن تتعاون مع الجانب الاستوني في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على ان يلتقي الجانب الاستوني مع المختصين في السكك الحديدية والنقل البحري في وزارة النقل المصري لتحديد أوجه التعاون المشترك حسب أولويات واحتياجات وزارة النقل.