​5 معلومات عن "مصل الإنفلونزا": لا يؤخذ في حالة واحدة

كتب - أحمد جمعة:

كشف مستشفى معهد ناصر، عن تفاصيل الحصول على مصل الأنفلونزا، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفت معهد ناصر في بيان، إلى الفئات المرشحة لمصل الأنفلونزا الموسمية، تشمل: الأطفال الرضع بعد عدة أشهر وكبار السن، وخصوصًا مرضى القلب والحساسية التنفسية الجيوب الأنفية.

وأوضح أن الموعد المناسب للحصول على المصل هو آخر شهر أكتوبر؛ للحصول على أفضل النتائج، لافتة إلى أن التأخير في الحصول على المصل يقلل من كفاءة النتائج، حيث يقي المصل من الإنفلونزا حيث تنمو الأجسام المضادة لفيرس الانفلونزا بعد أسبوعين من الحقن.

وأشار إلى أنه من الوارد الإصابة بالإنفلونزا بعد الحقن، حيث إن المصل يغطى 4 أنواع من فيروس الأنفلونزا وهى الأكثر شيوعًا والأكثر خطورة، إلا أن الإصابة بالإنفلونزا ستكون الإصابة أقل حدة وأقل خطورة وعلى فترات متباعدة.

وأوضح أن الآثار الجانبية للمصل تتمثل في؛ ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، صداع، تكسير بالجسم، مشيرة إلى ضرورة تكرار المصل كل عام، حيث إن المناعة المكتسبة للشخص تقل بمرور الوقت ويجب تكرار المصل لرفعها، كما أن فيروس الإنفلونزا متغير باستمرار فيجب تحضير المصل المناسب طبقًا لنتائج الأبحاث، محذرًا من استخدام المصل لمن يعانون من الحساسية للبيض.