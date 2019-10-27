رئيس هيئة الكتاب: مكاسبنا من معرض بلجراد فاقت التوقعات

كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مشاركة مصر كضيف شرف في معرض بلجراد الدولي للكتاب، حققت الكثير من الأهداف الثقافية التي فاقت توقعاتنا.

وقال الحاج علي لمصراوي: من أهم هذه الأهداف التي تحقق هو فتح سوق لنشر وتوزيع الكتاب العربي في صربيا من خلال الاتفاق مع بعض وكلاء التوزيع على أن يتم تحصيل نسبة من المبيعات دون أن تتكلف الهيئة شيئا إضافيا.

وأوضح أن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وافقت على إهداء الجانب الصربي عددا من عناوين الكتب المصرية باللغات العربية والانجليزية والصربية بعدما أبدى مسئولين صربيين رغبتهم في اقتناء بعض العناويين ووضعها في المكتبة الوطنية ومتحف الكتاب ببلجراد ووصفوها بكنوز المعرفة .