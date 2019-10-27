بروتوكول تعاون بين جهاز الشروق و"فوري" لتحصيل فواتير المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "فوري" للخدمات الإلكترونية لتحصيل قيمة فواتير المياه بمدينة الشروق، وكذلك تمكين العملاء من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب في أي وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز المدينة لتطوير منظومة مياه الشرب والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الخدمة من المقرر أن تتيح للعميل سداد الفواتير من خلال منافذ الشركة المنتشرة بمكاتب البريد أو محال التجزئة أو تطبيق الهواتف الذكية "My Fawry".

وأوضح الغيطي، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً بهدف التيسير على عملاء مرفق مياه الشرب بالمدينة .