طلب إحاطة لإعادة تسعير شرائح الكهرباء لمشروعات "الفلاحين"

كتب - أحمد علي:

تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء بالنسبة للمشروعات بالأراضى الزراعية والصحراوية مما يثقل كاهل الفلاح المصري.

وقالت النائبة، في بيان طلبها، إن رئيس الجمهورية أكد بأكثر من خطاب على أولوية قطاع الزراعة وتوصيل التيار لكافة المشروعات الزراعية، إلا أنه لا يتم الاستجابة لمطالب الفلاحين بشأن تيسيرات توصيل التيار الكهربائي لأراضيهم لتحقيق التوسع الزراعي والإنتاج والاستغناء عن ماكينات الديزل المرهقة للفلاحين.

وأكدت أن ارتفاع أسعار الكهرباء يؤدي إلى هجر الفلاح للزراعة مما يؤثر على الرقعة الزراعية المصرية، لاسيما وأن ارتفاع أسعار الكهرباء مبالغ فيها بشكل كبير ولا تستند إلى معايير يمكن الارتكان إليها.

وطالبت بضرورة إسقاط الديون عن الفلاحين وأصحاب المزارع وإعادة التسعير للشرائح الكهرباء بالنسبة للفلاحين.