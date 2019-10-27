"عبدالغفار" يصدر قرارًا جديدًا بشأن المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 240 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2019، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 4612 لسنة 2019، بشأن تعديل المادة 1 من القرار الوزاري رقم 1901 بتاريخ 2012/6/27 بإنشاء المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم - صيدا، والتابع لجمعية المتوسمون للخدمات الاجتماعية.

ونص القرار على أن تصبح المادة كالتالي: "ينشأ المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم - صيدا، والتابع لمؤسسة صفات الشاكرين للخدمات الاجتماعية".