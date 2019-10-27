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    "عبدالغفار" يصدر قرارًا جديدًا بشأن المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

    11:06 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
    "عبدالغفار" يصدر قرارًا جديدًا بشأن المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم

    وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 240 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2019، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 4612 لسنة 2019، بشأن تعديل المادة 1 من القرار الوزاري رقم 1901 بتاريخ 2012/6/27 بإنشاء المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم - صيدا، والتابع لجمعية المتوسمون للخدمات الاجتماعية.

    ونص القرار على أن تصبح المادة كالتالي: "ينشأ المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم - صيدا، والتابع لمؤسسة صفات الشاكرين للخدمات الاجتماعية".

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    خالد عبدالغفار التعليم العالي الجريدة الرسمية المعهد العالي للعلوم الإدارية

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