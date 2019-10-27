بعد الطقس السيء.. الأرصاد تعلن توقعات الأحوال الجوية لـ48 ساعة مقبلة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس يومي الغد الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، وذلك تزامنًا مع انتهاء موجة الطقس السيء التي تجتاح البلاد.

وعن طقس الإثنين، توقعت الهيئة أن يسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

السواحل الشمالية الغربية 25 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 26 19

جنوب سيناء والغردقة 29 20

شمال الصعيد 28 18

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 20

وحول طقس الثلاثاء، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 25 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 25 20

الوجه البحري والقاهرة 26 19

جنوب سيناء والغردقة 29 20

شمال الصعيد 27 18

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 31 20​

وكانت الهيئة توقعت أن يشهد اليوم الأحد تحسنًا في الأحوال الجوية، إذ تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من سيناء، على أن تزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، ويسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على الجنوب نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، بينما تكون الرياح معتدلة، تنشط على شمال الصعيد، وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.