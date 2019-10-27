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    الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال.. والنقابة: تعرض للتهديد

    02:13 ص الأحد 27 أكتوبر 2019
    الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال.. والنقابة: تعرض للتهديد

    نقابة الأطباء

    كتب- أحمد جمعة:

    قالت نقابة الأطباء إن طبيبًا بمستشفى الهلال في القاهرة تعرض لاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء تأدية عمله داخل المستشفى.

    وأوضحت النقابة، في بيان بالساعات الأولى من يوم الأحد، أن الطبيب أصيب جراء الاعتداء عليه، ودرجة وعيه متدهورة، ومحجوز حاليًا تحت الرعاية الطبية في مقر المستشفى.

    ولفتت إلى تواجد الدكتور محمد عرفة، مقرر لجنة الشباب في النقابة العامة، فضلاً عن أمين عام نقابة القاهرة ومقرر لجنة الإعلام في نقابة القاهرة؛ للوقوف إلى جانب الطبيب المعتدى عليه.

    وأضافت النقابة: "تم تهديد الطبيب بالانتقام منه في حالة تحريره محضر، ورفض مدير المستشفى كتابة محضر باسم المنشأة مخالفًا بذلك قرارات الجمعية العمومية".​

    نقابة الأطباء مستشفى الهلال حالة اعتداء

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