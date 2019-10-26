نائب: "الأتوبيس المفصلي" الحل الأمثل لتطوير النقل الجماعي

كتب - أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الأتوبيسات المفصلية، تعتبر الحل الأمثل لتطوير النقل الجماعي في مصر وتحسين الأداء، مشيرًا إلى أنه مع زيادة أعداد المدن وتنامي معدل نقل الأفراد ارتفعت الرغبة في توفير خيارات سريعة ومناسبة للنقل، ويعتبر الأتوبيس المفصلي أحد أهم هذه الخيارات والذي اعتمدت عليه العديد من المدن الكبرى حول العالم.

وأوضح "زين الدين"، في بيان السبت، أن الأتوبيس المفصلي يتميز بقدرته على حمل عدد كبير جدًا من الركاب مقارنة بأي وسيلة أخرى ولأنه يسير في مسارات خاصة فهو سريع وفعال وغير مكلف مقارنة بمترو الأنفاق، مضيفًا أنه كان موجود في مصر بالفعل فى الستينيات وكان اسمه "إيكاروس".

وأشار النائب، إلى وجود مسارات جاهزة للتشغيل بالفعل منها على سبيل المثال مسارات الترام والمترو القديم كما في مصر الجديدة، موضحًا أنه تم الإعلان من قبل في أواخر عام 2016 أن الأتوبيسات سوف تدخل الخدمة في بداية 2017 بواقع 10 أتوبيسات بسعة 170 راكبًا للأتوبيس الواحد بتكلفة 25 مليون جنيه، إلا أن المشروع لم يكتمل بالرغم من صرف الكثير على رصف المسار وإزالة القضبان بعد تقدم شركات عالمية ومحلية بالفعل لطرح عروض للأتوبيسات المفصلية.

وتابع :"مسار المترو الذي كان من المقرر أن تسير فيه الأتوبيسات، أصبح الآن مكانا لإلقاء الردش ومخلفات البناء في نطاق مصر الجديدة، وساحة انتظار للسيارات في رمسيس".

وطالب النائب، بمزيد من الاهتمام بالمشروع والعمل على تهيئة البنية التحتية لإدخاله الخدمة في أقرب وقت، مشيرًا إلى ضرورة العمل على اجتذاب مالكي السيارات الخاصة لاستخدام وسيلة نقل جماعي فعالة ومريحة ومتطورة بسعر معقول.