وزير الزراعة: 6 محاور لتحقيق الأمن الغذائي بأفريقيا

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كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراض، إن هناك إرادة سياسية مصرية في مشاركة جميع الأشقاء الأفارقة للسعى نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية من خلال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي والمنعقدة حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يواجه تحديات كبيرة ما بين الاختلاف في مستويات الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، فضلا عن التغيرات المناخية وانخفاض مستويات الاستفادة من نتائج البحث العلمى في حل المشكلات التى تواجه المزارعين.

وأكد "أبو ستيت" أيضا على ضرورة إيجاد حلول قارية مشتركة تجتمع فيها جهودنا جميعا تتعلق بالمحاور الآتية:

1- توفير سياسات وإجراءات اقتصادية واجتماعية تضع القضاء على الجوع على رأس أولوياتنا في العمل المشترك.

2- تطبيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة وترشيد استخدامها للمحافظة على البيئة في الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه.

3- تطوير سلاسل القيمة المضافة في كل أنشطة الإنتاج الزراعى بما يحقق عائد اقتصادى أفضل من مواردنا الخام وزيادة فرص العمل في المناطق الريفية ويحد من الهجرة للمدن من خلال توفير أساليب استثمارية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة والشباب في المناطق الريفية بالتنسيق مع القطاع الخاص والاستثمارى.

4- توفير الغذاء الصحى والأمن للمواطنين هو محصلة العوامل المتعددة من أهمها الاستقرار السياسى والسلام الاجتماعى ودعم المرأة والشباب من خلال تنفيذ سياسات تعتبر أن الاستثمار في البشر وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة هو المحرك الأساسى للتنمية.

5- أن دعم التبادل التجارى ما بين الدول الأفريقية يتطلب وضع دستور متكامل لسلامة الغذاء يتم تطبيق معاييره وآلياته بحيادية وشفافية في جميع دول القارة.

6- توفير آليات تسويق تعاونية فعالة لتوفير أسعار عادلة لصغار المزارعين مقابل منتجاتهم هو السبيل الحقيقى لرفع دخولهم ومستوياتهم المعيشية للقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية.

وفى نهاية كلمته توجه وزير الزراعة بالشكر للمشاركين في الاجتماع وللحكومة الإثيوبية على حسن التنظيم والاستقبال وأيضا على انتخاب مصر نائب أول لرئيس اللجنة التقنية الزراعية المتخصصة، وأيضا اختيار معمل الميكروبيولوجى بمعهد بحوث الصحة الحيوانية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة كمعامل مرجعية في مجال سلامة الغذاء، وأيضا المعمل المركزى لبحوث تربية الأحياء المائية وكلية الثروة السمكية بجامعة قناة السويس كمراكز تميز للاتحاد الأفريقي في مجال مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية.