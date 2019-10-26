حدث في 8 ساعات| 3 شهور طوارئ جديدة.. ومواعيد تسليم شقق "جنة"
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بالإضافة إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لأصحاب المعاشات، فضلًا عن تأكيد أهالي الوراق كذب ادعاءات إخلائهم القسري من الجزيرة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية:
الخبر التالى:بداية التحسن.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)
الأخبار المتعلقة
-
بداية التحسن.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)
-
التنمية المحلية: رفع كفاءة محطات الصرف بالمحافظات
-
محافظ الجيزة: خريطة لـ"البؤر" الأكثر تعرضًا لتجمعات مياه الأمطار
-
السيسي: تفعيل صندوق مصر السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص
-
بعد فرض الطواريء.. 15 جريمة تنظرها "أمن الدولة" منها التجمهر وإهانة
-
تفويض وحظر تجوال بسيناء.. ننشر تفاصيل قرار السيسي يإعلان حالة الطوارئ
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
1078
-
805
-
409
-
347
-
260
-
254
-
234
-
233
-
189
-
144