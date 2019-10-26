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    حدث في 8 ساعات| 3 شهور طوارئ جديدة.. ومواعيد تسليم شقق "جنة"

    08:33 م السبت 26 أكتوبر 2019
    حدث في 8 ساعات| 3 شهور طوارئ جديدة.. ومواعيد تسليم شقق "جنة"

    حدث في 8 ساعات

    كتب ـ يوسف عفيفي:
    شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بالإضافة إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لأصحاب المعاشات، فضلًا عن تأكيد أهالي الوراق كذب ادعاءات إخلائهم القسري من الجزيرة.

    ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية:

    الرئيس السيسي حالة الطوارئ وزارة النقل محطات المترو الطقس شقق جنة منتدى مسك للإعلام الوراق وزارة التموين

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