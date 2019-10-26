محافظ الجيزة: خريطة لـ"البؤر" الأكثر تعرضًا لتجمعات مياه الأمطار

الجيزة - أ ش أ:

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع بالتزامن مع هطول الأمطار حيث حرص على توزيع المعدات للمناطق الحيوية لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية.

وتفقد المحافظ عدداً من الأنفاق والمحاور المرورية لمتابعة عمليات إزالة مياه الأمطار لعدم إعاقتها للحركة المرورية حيث تفقد الطريق الدائرى نطاق أحياء بولاق الدكرور والهرم وكوبرى فيصل ومحور صفط اللبن ونفق النهضة ونفق الجلاء وميدان الجيزة وشارع مراد والجامعة وطريق إسكندرية الصحراوى.

وخلال الجولة ، استدعى محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور عددا من المعدات لسرعة رفع مياه الأمطار بمحور صفط اللبن نطاق منطقة الشوربجي، موجهاً بعدم مغادرة المنطقة قبل إزالة آثار الأمطار من البؤرة باعتبارها منطقة مرور حيوية.

وأكد المحافظ ، خلال الجولة التى رافقة خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام، أنه تم وضع خريطة للمناطق والبؤر الأكثر تعرضاً لتجمعات المياه وخاصة مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق حيث تم نشر معدات الشفط بالقرب منها لسرعة التعامل والتدخل السريع إضافة إلى تخصيص معدات لرفع أى أثار للأمطار بالطرق والمحاور الرئيسية، لافتا الى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل بالتواجد الميداني على مدار اليوم ورفع أي آثار للأمطار من الشوارع وعدم السماح بوجود أي تجمعات أو بؤر للمياه.