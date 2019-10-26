التموين: مخزون السكر يكفي حتى مايو 2020

القاهرة - مصراوي:

نجحت شركة الدلتا للسكر في التعاقد على تصدير دفعة جديدة من "المولاس" بمقدار 15 ألف طن، ليصل إجمالي ما تم التعاقد عليه وتصديره للخارج إلى 80 ألف طن حتى الآن، حيث يتم التصدير إلى دول أوروبا وشرق آسيا بالعملة الصعبة،كما سبق وتم طرح أيضا 35 ألف طن مولاس في السوق المحلي.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الداخلية، ببذل المزيد من الجهد والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس المحاصيل السكرية بتطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحدة الفدان من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، لافتا إلى أن مخزون السكر يكفى حتى شهر مايو 2020.

وأعلن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، التعاقد مع المزارعين على زراعة 106 آلاف فدان بنجر سكر حتى الآن، بنظام الزراعة التعاقدية من المساحة المستهدف التعاقد عليها خلال العام الحالي.

جدير بالذكر أن شركة الدلتا للسكر نجحت خلال العام الجارى أيضا في تصدير 116 ألف طن "لب بنجر " بالعملة الصعبة إلى دول البحر المتوسط والمغرب وإيطاليا والذى يستخدم في صناعة الأعلاف،كما سبق أيضا وتم تصدير كميات كبيرة مِن المولاس إلى العديد من الدول بجانب ايضا الكميات المصدرة للخارج من شركات بنجر السكر الأخرى.