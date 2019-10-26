"الوفد" للبرلمان الأوروبي: نرفض تدخلكم في شؤوننا

كتبت- ميرا إبراهيم:

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بياناً اليوم السبت؛ للرد على مغالطات البرلمان الأوروبي وتدخله السافر في الشأن المصري.

رفض بيان حزب الوفد وبشدة البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

اعتبر "الوفد" ما صدر عن البرلمان الأوروبي بمثابة تدخل سافر في الشأن المصري لا يقبله أحد على الإطلاق، مضيفا أن حزب الوفد يرفض وبشدة التدخل السافر من البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلى المصري.

وأكد الحزب أن ذلك صادر عن طرف غير ذي صفة وليست هذه هى المرة الأولى التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي قرارات سافرة ومشبوهة ضد مصر.

وأضاف أن الشعب المصري بتاريخه الطويل وخبرته السياسية الواسعة، هو القادر على أن يدافع عن نفسه، وليس في حاجة لمن يتحدث باسمه.