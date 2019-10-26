إقبال كبير على الجناح المصري بمعرض اليابان للسياحة​

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهد الجناح المصري المشارك في معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" اقبالا كبيرا من قبل الزائرين، وذلك فى أول أيام فتح المعرض أبوابه للجمهور.

وبحسب بيان اليوم، أشاد الزوار بالجناح المصري الذى تم تصميمه بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، حيث لاقت الأنشطة التفاعلية التى يقدمها الجناح اقبالا كبيرا من الزائرين ومنها موسيقى التخت الشرقي ورسم الحناء، كما لاقت الأنشطة المخصصة للأطفال منها التلوين إقبالا كبيرا، وقام الزوار بالتقاط العديد من الصور التذكارية بالجناح.

وخلال المعرض يتم الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، والذي يمثل أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه اليابان لهذا الصرح الثقافي الكبير.

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط أمس، الجناح المصري المشارك بالمعرض، وحضر الافتتاح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، ووفد من وزارة السياحة والهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة تشارك فى هذا المعرض، الذى يقام لأول مرة فى مدينة أوساكا بجناح مساحته ١٥٣م٢ بزيادة قدرها ٥٠% عن العام الماضى، وبمشاركة ٩ شركات مصرية منها شركة مصر للطيران.

جدير بالذكر، أن معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى في مدينة أوساكا باليابان، ويعتبر هذا المعرض السياحى أهم معرض سياحي فى اليابان وأحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وشاركت وزيرة السياحة كمتحدثة رئيسية في الجلسة الوزارية التي عقدتها منظمة السياحة العالمية بمدينة أوساكا اليابانية فى إطار فعاليات معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019 " وشارك فيها وزراء السياحة ونظرائهم من الدول المشاركة في المعرض، وكان الموضوع الرئيسى للمناقشة "ازدهار المجتمعات: الشعوب والثقافة".