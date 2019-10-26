صندوق تحيا مصر يطلق حملة تجهيز العرائس ضمن مبادرة "دكان الفرحة"

انطلاق فعاليات ورشة "الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي" ضمن منتدى

كتب- محمد عبدالناصر:

أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم السبت حملة تجهيز العرائس الأولى بالرعاية ضمن مبادرة دكان الفرحة، حيث تم تسليم 100 عروس من الفتيات تجهيزات الزواج.

وقال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الهدف من حملة تجهيز العرائس يأتي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات التي تستدين لتجهيز بناتهن.

وأضاف عبدالفتاح، حملة تجهيز العرائس إحدى مشروعات مبادرة دكان الفرحة التي أطلقها الصندوق أبريل الماضي لدعم الأسر وطلاب الجامعة الأولى بالرعاية عبر توفير ربع مليون قطعة ملابس جديدة فضلا عن تجهيز 500 عروس ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة.

وتابع: يتم توزيع الملابس الجديدة على مستحقيها من خلال إقامة معارض داخل الجامعات لتوزيعها علي طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسات حالة اجتماعية داخل الجامعة ليختار منها كل طالب ٣ قطع من الملابس الجديدة بكل معرض مجانا فضلا عن إقامة معارض داخل دور الأيتام وجمعيات رعاية ابناء السجينات.

وأوضح عبد الفتاح، أنه تم توزيع 70 ألف قطعة ملابس على مستحقيها منذ أطلاق المبادرة من خلال عدة معارض أقيمت في جامعات الاسكندرية والمنيا وجنوب الوادي بالإضافة إلي عدد من المعارض في الجيزة والقاهرة والواحات البحرية لتوزيع الملابس على الأيتام والأسر الاولي بالرعاية.

وأشار عبد الفتاح ان حملة تجهيز العرائس تتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات وتشمل بوتاجاز وغسالة وثلاجة وسخان ومكواه ومروحة ومرتبة اسفنجية ومجموعة مستحضرات تجميل.

ولفت القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري وموقف عمل الفتاه من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة سن الفتاه عدد أفراد الأسرة.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمها الصندوق بحضور الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء محمد أمين إبراهيم أمين الصندوق، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية، والدكتور محمد الوحش المستشار الطبي والعلمي للصندوق وعدد من رؤساء مجلس إدارات البنوك والشركات، إضافة إلى لفيف من الفنانين والشخصيات العامة كان في مقدمتهم رجاء الجداوي ولبلبة وفردوس عبد الحميد وكنده علوش وفاء عامر، وأحمد حلمي ومصمم الأزياء هاني البحيري، ورباب حسين كما قدم النجم محمد حماقي باقة متنوعة من أغانيه مشاركة منه في إسعاد العرائس.