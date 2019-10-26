كامل الوزير: بدء في أعمال الحفر وصب الخرسانة العادية لمشروع القطار الكهربائي

كتب- أسامة علي:

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

وقال الوزير، إنه بالنسبة للقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، جرى تسليم المواقع للشركات المصرية، وتم البدء في أعمال الحفر وصب الخرسانة العادية، وجاري إنهاء التعاون الاستثماري الخاص بالمشروع مع الجانب الصيني.

أما بخصوص مشروعي المونوريل (العاصمة - 6 أكتوبر ) فقد تم توقيع عقود التصميم والتنفيذ والصيانة للمشروعين.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير خط أبوقير الإسكندرية، جرى - بحسب بيان الوزارة- إنهاء التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية العالمية للقيام بالخدمات الاستشارية لطرح تطوير كهربة ورفع كفاءة خط سكة حديد (مترو أبوقير)، كما أنه يجرى التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لاعداد مستندات الطرح والتصميم والإشراف على تنفيذ ترام الرمل بالإسكندرية وبالنسبة للقطار السريع العلمين العين السخنة فإنه يجرى البت الفني للعروض المقدمة من التحالفين المتقدمين للمشروع.

كما أشار الوزير إلي ضرورة الانتهاء من الدراسات المطلوبة للربط السككي بين دمياط/ المنصورة الجديدة مروراً بدمياط الجديدة وجمصة.​