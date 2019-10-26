وزير النقل: بدأنا الحفر النفقي للخط الثالث للمترو بين "ناصر وماسبيرو"

كتب- أسامة علي:

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

وقال الوزير، حسب بيان، إنه بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الرابعة، يتم تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث تم البدء في الحفر النفقي من محطة ناصر في اتجاه محطة ماسبيرو يوم 19 سبتمبر الماضي، وأن خطة الهيئة لتدعيم الوحدات المتحركة بالخط الثالث، حيث تم التعاقد على توريد 32 قطار مكيف للمرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث للمترو والتي سيبدأ توريد أول قطار منها في أبريل 2020.

وفيما يتعلق بمشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "حدود مدينـــة 6 أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - عمرو بن العاص"، والتي يبلغ طولها (19كم) وتبلغ تكلفتة التقديرية 1.2 مليار دولار( تمويل ميسر من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا) إضافة إلى 25 مليار جنيه (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل إجمالي 44.7 مليار جنيه، وسيتم التنفيذ بمعرفة شركات مصرية يابانية.

وقال البيان إنه يجرى إعداد مستندات طرح الأعمال المدنية للجزء الشرقي في المسافة من الجيزة وحتى محطة عمرو بن العاص بطول 4,5 كم مع التحالف المصري الياباني، وللجزء الغربي في المسافة من الجيزة وحتى محطة حدائق الأشجار بطول 14,5 كم مع الشركات المحلية وتم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتدبير عدد (4) ماكينات حفر لتنفيذ المشروع، ويجرى نهو تنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار الخط تمهيداً لبدء تنفيذ الأعمال الرئيسية بالمشروع أوائل عام 2020، وتم إسناد الأعمال الكهروميكانيكة لتحالف شركات متسوبيشي تاليس وجاري إعداد مستندات الطرح الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة.​