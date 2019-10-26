وزير النقل: افتتاح 5 محطات مترو جديدة بحلول أبريل 2020

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كتب- أسامة علي:

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل، أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

وبحسب بيان، جرى استعراض الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها، حيث يتم إستكمال تنفيذ باقى أعمال المرحلة الرابعة بعد الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات هارون وهيليوبوليس وألف مسكن ونادي الشمس، كما سيتم تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019 وتشغيل وافتتاح باقي محطات المرحلة وهي عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط في أبريل 2020.

وأضاف الوزير أنه يجرى حالياً دراسة مد الخط الثالث من محطة عدلي منصور بطول حوالي 3.5 كم ليصل إلى مطار القاهرة، لافتا إلى أن تكلفة المرحلة الرابعة بالكامل تصل 16.202 مليار جنيه بخلاف 1.5 مليار جنيه لعدد 3 محطات تحت الدراسة تصل بين محطة عدلي منصور حتى المطار وتصل تكلفة الخط الثالث بكافة مراحلة تبلغ 97 مليار جنيه.