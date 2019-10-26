برلماني: صغار الفلاحين الأكثر معاناة في منظومة الزراعة.. وعلى الدولة توفير الدعم

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعة، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن معاناة صغار الفلاحين من العديد من المشكلات التي تدفع البعض منهم إلى الامتناع عن الزراعة وبيع أراضيهم.

وأوضح "مشهور"، في بيان اليوم السبت، أن أهم المشكلات التي يعانى منها الفلاحون هي نقص مياه الري، والمبيدات "المغشوشة" ونقص الأسمدة، وسط صمت من قبل المسئولين بمديرية الزراعة والجمعيات، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي، وعدم توافرها في الأوقات المناسبة، وفى حالة إذا ما قاموا بشرائها من السوق السوداء، لا تكون بالجودة المطلوبة، مما يؤثر على جودة الإنتاج، وكذلك على كميات المحاصيل المنتجة.

وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن الفلاحين يعانون من عدم تحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، وهو ما دفع العديد منهم إلى الإحجام عن زراعة بعض الزراعات.

وأضاف أن انخفاض أسعار المحاصيل يفتح الباب أمام مافيا التجار للتحكم في السوق، فى ظل عدم وجود دور فعال لوزارة الزراعة، وهو ما يؤثر على عدم توريد المحاصيل المختلفة للجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، كالبذور والتقاوى والأسمدة، مقارنة بالأسعار المتدنية للمحاصيل، يتسبب فى هجر الفلاحين للزراعة، وزيادة العدوان على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

وتابع: "صغار المزارعين الأكثر تعرضًا للآذى في محاصيلهم خاصة أثناء التقلبات الجوية، لذا لابد من تقديم الدعم لهم من جميع الجهات، وأن مشكلتي التمويل والتسويق للمحاصيل من أهم المشاكل التي تواجه صغار الفلاحين، مطالبًا بدعم صغار الفلاحين في مستلزمات الزراعة، وخلق روابط تسويقية لمحاصيلهم، وتوفير دعم مادي لهم للتمويل والنقل".