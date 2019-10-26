السفير حسام زكي: وجود وزارات الإعلام في بعض المجتمعات أمر ضروري

كتب- محمد نصار:

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية أن بعض المجتمعات العربية بحاجة إلى وزارات إعلام لا لغرض الرقابة على المؤسسات الإعلامية ولكن بهدف تصحيح المعلومات المغلوطة وتفنيد الشائعات والتعامل معها.

وقال زكي - خلال مداخلته بجلسة تحت عنوان "الإعلام أداة لإدارة العالم" ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت بالقاهرة - : "إن الإعلام يكون له تأثير إذا كان يمتلك الذهنية الصحيحة في التعامل مع الأحداث، وذلك يكون من خلال البعد عن المغامرة غير المحسوبة والالتزام بالمصداقية".

وأضاف: "أن وسائل التواصل الاجتماعي تلمس كل الموضوعات ولا تعرف الخط الأحمر فبعض المواطنين مثلا يستخدمون تلك الوسائل لتناول القضايا الاجتماعية والسياسية كما يعتبرونها وسيلة للتنفيس والتعبير عن الذات"، مشيرا إلى أن المواطنين قد يستخدمون تلك الوسائل بطريقة خاطئة وهو ما قد يؤدي لانتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة غير الدقيقة وهنا يبرز دور الإعلام الرسمي للتصدي لتلك الشائعات.

ونبه إلى أن بعض الناس يصدقون كل ما يكتب بوسائل التواصل الاجتماعي لذلك لابد من الحذر والسعي الدائم لتدقيق المعلومات وكشف مصداقية الأخبار للحماية من تشكيل فكر مزيف لدى بعض المواطنين.

من جانبه، قال أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: "إنه كان يجب على الإعلام الحكومي أن يطور نفسه مع ظهور الفضائيات في التسعينيات".

وأضاف هيكل - في مداخلته بالجلسة - أن الإعلام التقليدي تحول لغير تقليدي مع ظهور الأقمار الصناعية والصحافة الإلكترونية باتت السرعة في نقل الأخبار لا تسمح بمراحل المراجعة وإعادة الصياغة، مشيرا إلى أن التنافس على سرعة بث الخبر تسبب في وجود أخطاء، لافتا إلى أن السنوات القادمة ستشهد تطورات كبيرة في مجال الإعلام ولابد من التعاطي معها.

ويسعى منتدى مسك للإعلام الذي انطلق اليوم بالقاهرة إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص الأعمال المتاحة أمام الشباب في كافة مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين في المنتدى.

ويسلط المنتدى عبر 8 جلسات و10 ورش تدريبية وعرضين تقديمين، الضوء على التطورات التي لحقت بصناعة الإعلام وما تضمنته من مفاهيم جديدة باتت عنوانًا لتطور هذه الصناعة.

ويتعرف المشاركون عن قرب على أدوات أكثر ذكاءً وتقدماً وسرعة في مجال الإعلام وسيوفر المنتدى تدريبات عملية متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي من شأنها الإسهام في تمكين الشباب من الأساليب المثلى لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام بشكلها الحديث.

ويتضمن برنامج المنتدى تقديم عروض خاصة بالتجارِب من الجانب الرقمي منها عرض تقديمي يستعرض كيف تمكن شاب عشريني من التربع على قمة الانتشار والمشاهدات المليونية على اليوتيوب من خلال صناعة محتوى في العلوم بطرق مبتكرة ذكية، كما سيقام عرض آخر بعنوان كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل وذلك بالإضافة إلى مجموعة العروض والتي ستقدم في الساحة الاجتماعية المصاحبة للمنتدى.​