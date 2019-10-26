العصار يبحث مع شركة" Dell"الأمريكية أوجه التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مع أونجس هيجارتي رئيس مجلس إدارة شركة "Dell" الأمريكية والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ أوجه التعاون المشترك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وبحسب بيان، تم الترحيب بوفد شركة "Dell" والتأكيد على سياسة وزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.

وشهد اللقاء الإشارة إلى حرص الدولة على تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للشركات العالمية للإستفادة من الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المختلفة ولا سيما تلك المشروعات التي تستخدم مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وتم الإشارة إلى أن الوزارة تمتلك مركزا لنظم المعلومات والحواسب علي مستوى عال من الكفاءة ويعمل حاليا علي ميكنه ( 7) مشروعات قومية منها ( منظومة التموين، ومنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد).

كما تم الإشارة إلي أن المركز وشركة بنها للصناعات الإلكترونية على استعداد للتعاون مع شركة "Dell" في مشروعات تخدم الجانبين في مجال الثورة الصناعيه الرابعة خاصة في ظل رئاسة وزارة الإنتاج الحربى حاليا للجنة التصنيع الرقمى في مصر بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، كما تم الإشارة إلي أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدما اقتصاديا إيجابيا.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة شركة "Dell" الأمريكية عرضا تقديميا عن شركته التي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعه الحواسب والأجهزة اللوحية ، وتمتلك أكثر من فرع حول العالم و يعمل لديها اكثر من ( 88 ) ألف موظف.

وأضاف أن شركة "Dell" تمتلك التكنولوجيا الحديثة التي يمكن نقلها إلى مصر من خلال شركات ووحدات الإنتاج الحربي ويمكن التعاون في مجال تدريب العاملين علي استخدام الأجهزة وكل ماهو جديد في مجالي "AI" و "IOT"، مبديا استعداد شركته للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع جهاز تابلت لطرحه في السوق.

وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق علي قيام وفد من شركة "Dell" الأمريكية بزيارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ومركز نظم المعلومات والحواسب للتعرف علي الإمكانيات التكنولوجية المتوافرة وتحديد أوجه التعاون علي أرض الواقع.​