"الطيران المدني" تستعد لافتتاح أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

تجري وزارة الطيران المدني استعداداتها النهائية لافتتاح المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتقديم أفضل الخدمات للركاب داخل المطارات المصرية.

قالت مصادر بالطيران المدني، إن الوزارة انتهت من كافة أعمال تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، والتي تشمل توسعة مبني الركاب رقم (2) لزيادة الطاقة الاستعابية الكلية للمطار من 7 إلى 9 ملايين راكب سنويًا، كما سيتم زيادتها فيما بعد لتصل سعة المطار إلى 20 مليون راكب سنويًا، وزيادة البوابات من (8) إلى (12) بالإضافة إلى تنفيذ جميع أعمال تطوير والتجميل حول الصالة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه.

واضافت المصادر، أن أعمال التطوير شملت أيضا ، تطوير المنظومة الأمنية داخل وخارج المطار وكذلك الأسوار الخارجية، وتركيب أنظمة كاميرات مراقبة حديثة وكاونترات جوازات للتأكد من انتظام التشغيل خاصة في ظل الكثافة التي يشهدها المطار حاليا مما يساهم في انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطار.

يأتي مشروع مبنى الركاب (2) بمطار شرم الشيخ الدولي ضمن مشروعات وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية بها وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة صناعة النقل الجوي بالبلاد.

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