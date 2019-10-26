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    أهالي الوراق يؤكدون كذب ادعاءات إخلائهم القصري من الجزيرة

    12:06 م السبت 26 أكتوبر 2019
    أهالي الوراق يؤكدون كذب ادعاءات إخلائهم القصري من الجزيرة

    جزيرة الوراق

    كتب- يوسف عفيفي:

    أعلن أهالي وعائلات جزيرة الوراق، رفضهم التام للمغالطات التي تمس علاقة أهالي الجزيرة بوطنهم وحكومتهم، وذلك للرد على الادعاءات والمغالطات من بعض الجهات المناوئة التي تروج بالإخلاء القصري لأهالي الجزيرة من مساكنهم.

    وقال بيان صادر عن أسر الوراق في حصل "مصراوي" على نسخة منه: "نعلن نحن أهالي وعائلات جزيرة الوراق، رجالا ونساءً وأطفالًا، رفضنا للمغالطات التي تمس علاقة أهالى الجزيرة الشرفاء بوطنهم وحكومتهم، ونؤكد على كذب وافتراء جميع الادعاءات التي تروج لها بعض الجهات المناوئة بالإخلاء القسري للأهالي من مساكنهم".

    وأكدت الأسر، أن "تلك المزاعم محض افتراء، لم تمارسه الدولة وأجهزتها ضد مواطنيها، الذين يعيشون في وطنهم ويتمتعون بكل حقوقهم وواجباتهم في دولة يحكمها الدستور والقانون، وتبذل أقصى جهدها لتهيئة المناخ الاجتماعي والاقتصاد لتوفير سبل الحياة الكريمة لشعبها".​

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