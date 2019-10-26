أول تعليق من رئيس شمال الدلتا للكهرباء بعد "صعق" شاب بميت غمر

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن واقعة صعق مهندس شاب بمدينة ميت غمر التابعة لقطاع جنوب الدقهلية، ترجع لقيام الوحدات المحلية أو الأهالي بتركيب لمبات غير مطابقة للمواصفات الفنية، وخاصة الوصلات القادمة من السلك المعزول للمبة الإنارة.

وأضاف رئيس الشركة في أول تعليق له على الواقعة - لمصراوى - أن الشبكة معزولة بنسبة مائة بالمائة في يوليو ٢٠١٩، مؤكدا أن هطول الأمطار على بعض الوصلات العارية نتج عنه حدوث الواقعة.

وتقدم رئيس الشركة في تصريحاته عن بخالص عزائه لأسرة المهندس الشاب، مشددًا على أن جميع الأسلاك التابعة للشركة معزولة تماما ولا يوجد سلك غير معزول، إضافة لقيام الشركة ممثلة في القطاعات والهندسات التابعة لها بإجراء صيانة دورية مع حرصها الكامل على تأمين جميع الوصلات والخطوط الهوائية والمغذيات والألواح والأكشاك بهدف ضمان عدم وجود أي مخاطر على حياة أي مواطن.

ونوه إلى أن أعمدة الإنارة من مسئولية الأحياء والمحليات وليس لشركة الكهرباء أي دور فيها. ​