بمشاركة متحدث التضامن.. انطلاق الجلسة الثانية لمنتدى مسك للإعلام

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كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

بدأت منذ قليل جلسة "الصوت الرسمي والتفاعل المجتمعي" ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام، والذي تنظمه مؤسسة محمد بن سالمان الخيرية في القاهرة على مدار اليوم السبت.

ويشارك في الجلسة أحمد الطويان، مدير عام الاعلام وإدارة الاتصال الحديد بوزارة الخارجية السعودية،والدكتور محمد العقبي، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، وتدير الجلسة نوفر رمور، مذيعة مؤسسة دبي للإعلام بتونس.

وبدأت فعاليات المنتدى بجلسة انتهت منذ قليل تحت عنوان الإعلام أداة لإدارة العالم، بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية من مختلف الدول العربية.

وشارك في الجلسة أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والسفير حسام زكي، والسفير أسامة نقلي، وتدير الجلسة الإعلامية ميسون النويهض.