متحدث التضامن: خدمة جديدة لأصحاب المعاشات قريبا

كتب- محمد نصار:​

أعلن الدكتور محمد العقبي، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسعى لإطلاق حدمة إلكترونية لاصحاب المعاشات من خلال تطبيق "معاشي" على الهاتف المحمول خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتسهيل علي لمواطنين.

وبدأت، منذ قليل، جلسة "الصوت الرسمي والتفاعل المجتمعي" ضمن فعاليات منتدى مسك مسك للإعلام، والذي تنظمه مؤسسة محمد بن سالمان الخيرية في القاهرة على مدار اليوم السبت.

ويشارك في الجلسة أحمد الطويان، مدير عام الاعلام وإدارة الاتصال الحديد بوزارة الخارجية السعودية،والدكتور محمد العقبي، متحدث وزارة التضامن الاجتماعي، وتدير الجلسة نوفر رمور، مذيعة مؤسسة دبي للإعلام بتونس.