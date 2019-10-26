تسمح بأداء العمرة.. كيف علقت "السياحة" على تأشيرة "مضيف"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، طرح نظام جديد للتأشيرات تحت اسم تأشيرة "مضيف" عبر نظام أبشر قريبا، ويتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً بسعر 500 ريال أي ما يعادل ألفان و 250 جنيها مصريا.

وبحسب تصريحات نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عبدالله قاضي، فإن من يأتي للعمرة سيكون متاح له التجوّل في ربوع ‏المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وكذلك مَن قدم للسياحة ‏بإمكانه أداء العمرة‎.

وقال مصدر بوزارة السياحة، إن طرح المملكة العربية السعودية تأشيرة "مضيف"عبر نظام "أبشر" تعتبر إضافة للسياحة بشكل عام، في إطار التسهيل والتيسير في الإجراءات التي تقدمها المملكة للعام كله، ويجب على العاملين في قطاع السياحة المصرية مواكبة تلك التطورات بشكل سريع.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن التأشيرات أصبحت "أونلاين" وطرق الحصول عليها يجري في دقائق معدوة "ولا داعي للقال والقيل"، حيث تحاول الممكلة بكل الطرق تسهيل الاجرءات أمام الزائرين، متابعا: لو الممكلة طايلة تفتحها لكل العالم هتفتحها".

وتابع: هناك أنواع كثيرة من التأشيرات "العمرة والزيارة والسياحة والفعاليات وأخيرا تأشيرة المضيف والتي بدورها ستخفف الأعباء على المواطنين الراغبين في السفر إلى المملكة لأداء العمرة أو زيارة الأهل أو الأقارب أو شئ آخر.

وتسمح تأشيرة (مضيف) لمن قدم للسياحة بإمكانية أداء العمرة‎، حيث يبلغ تكلفتها في السنة 500 ريال للشخص الواحد، كما تتيح التأشيرة للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوما، بالإضافة إلى أنها تسمح بإمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، بجانب السماح للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن، وتمكن حاملها من التجول في المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وأخير تسهل التأشيرة للمضيف استضافة من 3 إلى 5 معتمرين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، أتاحت منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي الذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً، وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما مَن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، بجانب أن الديانة غير مشروطة وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في العام الواحد.​