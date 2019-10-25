"ماس كهربائي".. نكشف تفاصيل حريق عدد من المحلات بالموسكي- صور

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر بغرفة عمليات حي الموسكي، تفاصيل حريق نشب بعدد من المحلات في نطاق الحي اليوم الجمعة.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه نشب حريق في العقار رقم ٣٥ بشارع الموسكي، وتمت السيطرة على الموقف واخماد الحريق من خلال الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية.

وأكد المصدر، أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي ناتج من كابل كهرباء نتج عنه اشتعال النيران في العقار المكون من ٣ طوابق، لافتًا إلى أن العقار مكون من عدد من المحلات والمخازن ولا يوجد به سكان.

وذكر المصدر أنه لا توجد أي خسائر أو أضرار في الأرواح.

وكانت محافظة القاهرة، ذكرت في بيان لها، أن اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، تابع أعمال الإطفاء للحريق المحدود الذي شب اليوم الجمعة، بالمحل 35 شارع الموسكي حتى انتهاء أعمال الإطفاء ولم يسفر عن سقوط ضحايا أو مصابين وانحصرت آثاره في تفحم محتويات المحل.