"FDA": تحليل جديد على دواء "زانتاك".. ولا ننصح باستخدامه حالياً

كتبت- هدى الشيمي:

تُجري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، تحليلًا جديدًا للأدوية التي يدخل في تركيبها مادة "الرانتيدين"، والتي يُشتبه إلى الآن باحتوائها على نسب من شوائب مسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

وقالت الإدارة الأمريكية، في بيان، إن "الوكالة تعتمد على تقنية لاختبار ما إذا كانت عينات رانيتيدين تحتوي على مادة (نتروصوديوم إيثايلامين).. وتعتمد الاختبارات الثانية تقنية مُتاحة على نطاق أوسع من الطريقة الأولى التي سبق أن اعتمدت عليها".

وأوضحت أنها تعمل على نشر بدائل أخرى يمكن الاعتماد عليها عوضًا عن دواء "زانتاك"، والذي تنصح بالتوقف عن تناوله لحين الانتهاء من فحصه.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلنت (FDA)، عن أن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب "نيتروزامين" المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

وأشارت إلى أن الشوائب يمكنها التسبب في أضرار إذا ما تم تناولها بكميات كبيرة، لكن المستويات التي وجدتها في الاختبارات الأولية للرانيتيدين "بالكاد تتجاوز الكميات التي قد تتوقع العثور عليها في الأطعمة الشائعة".

وعلى إثر ذلك؛ قررت وزارة الصحة والسكان، سحب وإيقاف تداول 21 دواءً يحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين"، من بينها "زانتاك" وفوار "راني" الأكثر انتشارًا.

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