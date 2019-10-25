بالصور.. "النقل": فرق طوارئ للتعامل الفوري مع الطقس السيء

القاهرة - مصراوي:



قال المهندس نادر سمير رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، إنه تم وضع خطة لتوزيع فرق الطوارئ بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بضرورة انتشار فرق الطوارئ والصيانة في مختلف مناطق الهيئة العامة للطرق والكباري والتعامل الفوري مع أي طارئ في الطرق التابعة للهيئة بسبب الطقس غير المستقر والأمطار.

وأوضح "سمير"، في بيان الجمعة، أن تلك الفرق تتعامل فورًا عقب هطول الأمطار لضمان سهولة تنقل المواطنين وإنسيابية الحركة المرورية في الطرق التابعة.

وأشار إلى أنه من ضمن الطرق التي قامت فرق الطوارئ بالتعامل معها محور التعمير بالإسكندرية وطريق السويس، حيث قامت بتصريف المياه والاطمئنان على حالة الطريقين الفنية، لافتًا إلى أنه يتابع التقارير الواردة من كافة مناطق الهيئة عن حالة الطرق على مدار الساعة، موضحًا أن هناك تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للمرور بشان متابعة الحركة المرورية بالطرق.