حدث في 8 ساعات| أمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. و10 شائعات مُثيرة للجدل- صور

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية أبرزها السيولة التي ضربت الإسكندرية وعدد من المحافظات، كما وجه وزير النقل تعليماته للتعامل مع موجة الطقس السيء، وردت الحكومة على 10 شائعات أثارت حالة من الجدل، بالإضافة إلى افتتاح "المشاط" الجناح المصري بمعرض اليابان الدولي للسياحة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، اليوم الجمعة، إن هناك توقعات بحدوث إعصار مداري يُطلق عليه اسم "ميديكين" وصفه بغير العادي في بعض المناطق في مصر المطلة على البحر المتوسط، ما يُنذر بحدوث عواصف وأمطار غزيرة، وحتى فياضانات ساحلية في تلك المناطق.

وحسب البيان الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، ونقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فمن المفترض أن نظام الضغط المنخفض الهجين، المثير للأعاصير المدارية، نادر جداً في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد البريطانية أن نظام الضغط يمتد لمسافة 300 ميل على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ويتوقف على مساحة 100 ميل تقريبًا جنوب غرب قبرص، حتى وقت متأخر من ظهر أمس الخميس.