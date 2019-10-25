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    "الوفد": استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر دليل على الاستقرار السياسي والأمني

    06:08 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    "الوفد": استئناف الرحلات البريطانية إلى مصر دليل على الاستقرار السياسي والأمني

    أمل رمزي

    كتب - محمد نصار:

    قالت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن قرار عودة الرحلات الجوية البريطانية لشرم الشيخ، جاء بعد مجهودات مكثفة وتعاون دائم بين الجانبين.

    وأكدت "رمزي"، في بيان، اليوم الجمعة، أن حركة السياحة البريطانية مهمة جدًا بالنسبة لمصر، حيث وصل عدد السياح البريطانيين العام الماضي نحو نصف مليون سائح.

    وأوضحت رئيس لجنة السياحة بالوفد، أن تحسن الأوضاع الأمنية في مصر، وحالة الاستقرار السياسي هما الأسباب الرئيسية في اتخاذ بريطانيا قرار استئناف الرحلات إلى مصر.

    وأشارت إلى أن بريطانيا علقت رحلاتها إلى مصر في 21 يوليو الماضي وسط تخوفات أمنية إلا أن الأيام أثبتت قدرة الحكومة المصرية على تأمين البلاد.

    أمل رمزي استئناف الرحلات البريطانية مصر حزب الوفد

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